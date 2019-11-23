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Jandarma, kargoyla gelen kaçak tütün ele geçirdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde, bir kargo şirketi ile 2 kamyonette gönderilen 665 kilo kaçak tütün ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir kargo şirketi ile 2 kamyonette gönderilen 665 kilo kaçak tütün ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda TEM otoyolu Avadan gişelerinde durdurulan iki kargo aracında kontrol yapıldı. Araçta yapılan aramada, 19 torba içerisinde 665 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanarak gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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