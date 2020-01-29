İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma limon hırsızlarını kıskıvrak yakaladı

Mersin’in Erdemli ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri bir bahçeden limon çalan 2 zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri bir bahçeden limon çalan 2 zanlıyı kıskıvrak yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle aralarında devriye gezen jandarma ekipleri hafif ticari bir araca limon yüklemeye çalışan 2 kişiyi fark etti. Bahçe sahibi olmadığı belirlenen şahısların bahçeden kasalar ve çuvallar dolusu limon topladığı tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.