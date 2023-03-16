Jandarma öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirdi

Mersin Silifke'de jandarma tarafından ortaokul öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Silifke'nin Tosmurlu Mahallesinde bulunan Tosmurlu Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerine siber suç farkındalık faaliyetleri çerçevesinde bilgilendirdi. Jandarmanın tarafından “Güvenli internet kullanımı, Siber zorbalık, Parola güvenliği, Siber farkındalık ve Sosyal medya kullanımı” konuları anlatıldı.

Siber suçlarla ilgili çeşitli slaytlarla sunum yapılan bilgilendirme de öğrencilerin soruları da yanıtlandı.