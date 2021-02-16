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Jandarma personeline çadır kurma eğitimi

AFAD Mersin İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerin görevli personeline ’çadır kurma eğitimi’ verdi.

AFAD Mersin İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerin görevli personeline 'çadır kurma eğitimi' verdi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, muhtemel bir afet ve acil durum müdahalesinde, geçici barınma alanlarının kısa sürede hazır hale getirilmesi, güvenli ve etkili yöntemlerle sürecin daha sağlıklı şekilde işlemesi son derece önemli olduğu vurgulandı. Bu kapsamda etkin operasyon yürütebilmek ve kurumsal kapasiteyi geliştirebilmek maksadıyla, AFAD İl Müdürlüğü tarafından İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerin görevli personeline çadır kurma eğitim verildi.


Bu eğitim ile birlikte personelin yetersiz olduğu hususlarda mevcut kapasitelerinin ve çadır kurma becerilerinin geliştirilerek müdahale esnasında yaşanması muhtemel sorunları en aza indirgemek amaçlandı.

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