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Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Mersinde jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.


Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi, hayvanların beslenebilmesi için Silifke ilçesinde ormanlık alanlar ile ilçedeki farklı noktalara mama, yem ve su koydu. Sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşayıp yiyecek ve içecek bulmakta zorlandığı alanlarda yapılan dağıtımlar esnasında jandarma ekipleri karşılaştıkları sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenerek şefkat gösterdi.


Jandarmanın tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarına su ve mama vermeye devam edeceği bildirildi.

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