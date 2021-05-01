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Jandarma 'tam kapanma' sürecinde sokak hayvanlarını unutmadı

Mersin’de İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama ve su verdi.

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama ve su verdi.


Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarına su, mama ve değişik yiyecekler bırakıldı. Kentte sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşayıp yiyecek ve içecek bulmakta zorlandığı alanlarda yapılan dağıtımlar esnasında jandarma ekipleri karşılaştıkları kedi, köpek gibi sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenerek şefkat gösterdi.


Uygulama kapsamında sokak hayvanları için kenttin bazı noktalarına konulan su ve yiyecek kabaları kontrol edilerek boş olanalar dolduruldu. Öte yandan, bazı jandarma ekiplerinin yavru köpekleri mamalarını eliyle yedirmesi güzel görüntülere yol açtı.

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