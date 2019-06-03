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Jandarma trafik aracı ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma trafik aracı ile otomobilin çarpışması sonucu biri asker 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma trafik aracı ile otomobilin çarpışması sonucu biri asker 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, İbrahim Akgül'ün kullandığı 33 PU 838 plakalı otomobil, Gazipaşa Bulvarı Takas kavşağından Çamlıyayla yönüne giderken Umut Ş.'nin kullandığı 33 JAA 139 plakalı jandarma trafik aracıyla çarpıştı. Kazada, jandarma aracında yolcu olarak bulunan Jandarma Astsubay O.D. ile otomobildeki Hürriyet Akgül yaralandı. Yaralılar ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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