Jandarma trafik timleri 7 bin 994 aracı kontrol etti

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timler, son bir haftada yaptıkları uygulamada 7 bin 994 aracı kontrol ederek, eksiklikleri olan araçlara ceza uyguladı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri son bir haftada yaptıkları uygulamalarla suç ve suçlulara göz açtırmadı. Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, şahsın evinde yapılan aramada 78 gram skunk diye tabi edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda ise terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan 2 kişi gözaltına alındı. Ayrıca sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret suçundan da bir kişi gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.

Asayişin yanında jandarma trafik timleri de uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 7 bin 994 aracı kontrol eden ekipler, 526 araç sürücüsüne cezai işlem uygularken, 132 aracı da trafikten men etti. Normal araçların yanından 98 okul, 103 de işçi servisini kontrol eden ekipler, 11 servis aracına 2 bin 224 lira ceza kesti.