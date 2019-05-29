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Jandarma trafik timlerinden bin 800 öğrenciye eğitim

Mersin’in Erdemli ilçesinde jandarma komutanlığı tarafından mayıs ayı içinde 12 okulda bin 800 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma komutanlığı tarafından mayıs ayı içinde 12 okulda bin 800 öğrenciye trafik eğitimi verildi.


Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından ilk ve orta dereceli okullarda gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere güvenli yolculuk ve yaya öncelikli trafik konularında bilgi verildi.


Yaz ayları dolayısıyla araçlarda pencerelerin çoğu zaman açık olarak seyahat edildiği belirtilerek, çocuklardan ellerini ve kollarını araç penceresinden dışarıya çıkarmamaları istendi. Bisiklet ve motosiklet kullanımında kaskın önemine de değinen trafik timleri araç içerisinde ise emniyet kemerini takmadan yolculuk edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, çocuklardan kurallara uymayan ebeveynlerini uyarmaları istendi.


Tömük Mahallesindeki Hacı Recep Yaşa Ortaokulu ve Kargıpınarı'ndaki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulları'nda gerçekleştirilen eğitimde öğrenciler merak ettikleri konularda da ekiplere sorular yönelterek, bilgiler aldı.


Eğitimlerin diğer okullarda da sürdürüleceği kaydedildi.

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