Jandarmadan çocuklara bayram şekeri

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma motosikletli timi sokağa çıkma yasağı denetimleri yaparken, bir yandan da çocukların bayramını kutladı. Çocuklar evlerine gelen jandarma ekibini alkışlarla karşıladı.

Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı motosikletli trafik ve asayiş timi Ramazan Bayramı dolayısıyla köy ikin mahalleye dönüşen bölgelerde sokağa çıkma yasağı denetimlerinde bulundu. Motosikletli timler denetimler esnasında yanlarında getirdikleri şeker ve çikolatalarla da çocukların bayramını kutladı.

Ekipler Kayacı ve Gücüş mahallelerinde üreticilik yapan vatandaşları ziyaret edip bayramlarını kutladı. Motosikletli jandarma ekibinin ikaz kornasıyla dışarı çıkan çocuklar jandarma ekibini alkışlarla karşıladı. Çocuklar kendilerine ikram edilen şeker ve çikolatalarla büyük sevinç yaşadı.

Jandarma ekibince aile ve çocuklara trafikte uyulması gereken kurallara dair bilgiler içeren broşürler verildi.