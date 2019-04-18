Jandarmadan çocuklara sürpriz

Mersin'in Tarsus ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında jandarma minik öğrencilere etkinlik düzenledi.

Mersin'in Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 80 öğrenciye, 3 trafik timi, 1'er asayiş ve motosiklet timi, narkotik madde ve bomba aramada kullanılan köpeklerle birlikte etkinlik düzenledi.

Özel bir kreş ile ortaklaşa yapılan etkinlikte minik öğrenciler arama köpeklerine yoğun ilgi gösterdi. Bomba uzmanı "Olta" ile narkotik madde arama köpeği "Hasır"ı gören çocuklar, köpekleri severek vakit geçirdi.

Tarsus İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Demirtaş'ın da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte jandarma timleri çocuklara trafik işaretlerini tanıtan broşürler dağıttı. Jandarmaya ait motosiklete binen çocuklar doyasıya eğlendi.