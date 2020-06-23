Jandarmadan fotokapanlı önlem

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri 20 farklı noktaya fotokapan yerleştirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri 20 farklı noktaya fotokapan yerleştirdi.
Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kırsal mahallede 20 ayrı noktaya fotokapan yerleştirerek hırsızlık olaylarının önüne geçmeyi hedefliyor. Ekipler, fotokapanları, arazide ve yollarda uygun yerlere yerleştirerek 9 hırsızlık olayının faillerini yakaladı.
Fotokapan sayısını artırmayı hedefleyen jandarma ekipleri, olası olayların önüne geçmeyi hedeflediklerini belirttiler.