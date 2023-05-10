Jandarmadan Kızılay'a kan bağışı

Mersin'de jandarma personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kan Haftası dolayısıyla kan ve kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak, kan bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve hastalara umut olmak amacıyla Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin Kızılay Kan Merkezi iş birliği ile kan bağışı etkinliği düzenledi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı hizmet binasında düzenlenen kan bağışına personeller yoğun ilgi gösterdi.

Jandarma personelleri '1 kan 3 can' diyerek, yoğun katılımla bağışta bulundu.