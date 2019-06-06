Jandarmadan kolonyalı şekerli trafik denetimi

Mersin'in Mut-Ermenek karayolunda trafik denetimi jandarma ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan vatandaşların bayramını kutlayıp kolonya ve şeker ikram etti.

Mut İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Mut- Ermenek karayolunda Ramazan Bayramı nedeniyle denetim yaptı. Jandarma ekipleri, uygulama sırasında durdurdukları araç sürücüleri ve yolcularının bayramını kutladı. Jandarmalar araçlarda bulunan yolculara ise şeker ve kolonya ikram edip, çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Trafik kontrollerinde sürücülere yapılan ikramlar öncesinde, hız kurallarına uymaları emniyet kemeri takmaları, yayaların yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçişlerinde geçiş önceliğinde bulunmaları ve sürücülerin yayalara yol vermeleri gerektiği, ayrıca sürücüleri cep telefonu ve emniyet kemeri kullanımı, yorgun araç kullanmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.