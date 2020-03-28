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Jandarmadan limon hırsızlarına suçüstü

Mersin’in Erdemli ilçesinde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri limon hırsızlığı şüphesiyle 4 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri limon hırsızlığı şüphesiyle 4 kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Sarıyer Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede devriye görevi yürüten Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler durumundan şüphelenilen bir otomobili takibe aldı. Bir süre takip edilen otomobildeki bir yetişkin ve küçük yaştaki 3 kişinin bahçelere girerek limon hırsızlığı yaptığı belirlendi. Suçüstü yakalanarak gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Limon hırsızlığı ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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