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Jandarmadan sivil denetim

Mersin İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı sivil ekipler, yolcu taşımacılığı yapan araçlar üzerinde uygulama yaptı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı sivil ekipler, yolcu taşımacılığı yapan araçlar üzerinde uygulama yaptı.


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, turizm ve yayla sezonunun başlaması ile artan trafik yoğunluğundan dolayı vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak, yolcu taşımacılığı yapan araçların karıştıkları trafik kazalarını engellemek amacıyla Mersin Gözne, Mersin Erdemli, Erdemli Güzeloluk, Silifke Yapraklıkoy, Anamur Abonuz Yaylası, Tarsus-Gülek mahalleri arasında sivil denetim yaptı.


Yapılan denetimlerde araçlar ve sürücüler tek tek kontrol edilirken, yolcularda bilgilendirildi.

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