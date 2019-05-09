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Jandarmadan 'tombala' operasyonu

Mersin’in Mut ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda, tombala çekilişi ile kumar oynayan 30 kişi suçüstü yakalandı.

Mersin'in Mut ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda, tombala çekilişi ile kumar oynayan 30 kişi suçüstü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ilçeye bağıl Fakırca Mahallesi'nde bir kahvehaneye düzenlediği operasyonda tombala çekilişi ile kumar oynayan 30 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynayan 30 kişiye toplam 9 bin 600 lira idari para cezası uygulayan ekipler, iş yeri sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yaptı.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ise tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 2 şahıs yakalanırken, şahıslarla birlikte Roma ve Bizans dönemlerine ait 140 sikke ile 15 tarihi obje ele geçirildi.

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