İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan yaban hayvanlarına yem

Mersin’de jandarma ekipleri, yaban hayvanların aç kalmaması için doğaya mama ve saman bıraktı.

Mersin'de jandarma ekipleri, yaban hayvanların aç kalmaması için doğaya mama ve saman bıraktı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Tarsus ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının aç kalmaması için Tarsus Doğa Parkı personeliyle birlikte yaban hayvanlarının yaşadıkları bölgelere yem ve saman bıraktı.


Yaban hayvanlarının aç kalmaması için bu tür çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

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