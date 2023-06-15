Jandarmanın standı büyük ilgi gördü

Jandarma Teşkilatının 184’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Mersin’de Sayapark Açık Hava Meydanında kurulan stant büyük ilgi gördü.
Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Mersin'de Sayapark Açık Hava Meydanında kurulan stant büyük ilgi gördü.
Jandarma Teşkilatının kuruluşuna özel kurulan stantlarda jandarma ekipmanları sergilendi, vatandaşlar bilgilendirildi. Etkinlik çerçevesinde Jandarma Köpek Eğitim Merkezinde yer alan köpeklerin şovu, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.
Etkinliğe İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, askeri erkan, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.