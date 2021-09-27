İhlas Haber Ajansı

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Jiletli yankesici tutuklandı

Mersin’de parklarda dinlenmek için uyuyan 2 vatandaşın ceplerini jiletle keserek, cep telefonlarını ve paralarını alan 1 kişi tutuklandı.

Mersin'de parklarda dinlenmek için uyuyan 2 vatandaşın ceplerini jiletle keserek, cep telefonlarını ve paralarını alan 1 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliğine müracaat eden 2 müşteki, dinlenmek için parkta yattıkları sırada ceplerinin jiletle kesilerek, üstlerinde olan cep telefonu ve paraların çalındığını söyledi. Bunun üzerine müştekilerin yattığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 2 olayı da benzer suçlardan suç kaydı bulunan M.K.'nın yaptığını tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için operasyon yapan ekipler, şahsı gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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