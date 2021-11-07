K-9 köpekleri Mersin itfaiyesinin gözü kulağı oluyor

Mersin itfaiyesinde görev yapan sertifikalı köpekler 'Ares, Maki ve Melo', iz sürme becerileri ile arama-kurtarma faaliyetlerinde yer alarak başarılı çalışmalar yürütüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, Jandarma Genel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yapılan görüşmeler sonucunda 'Ares, Maki ve Melo', idarecileri ile birlikte çeşitli eğitimlerden geçirildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan iz takip ve arama-kurtarma köpekleri, aldıkları sertifikalar sayesinde idarecileri eşliğinde tüm çalışmalarda görev alma iznine sahip olmuş oldu.

Belçika Kurdu adıyla bilinen Belçika Malinois cinsi iz takip köpeği 'Ares'in idareciliğini Murat Kurtalan, arama-kurtarma köpeklerinden pointer cinsi 'Maki'nin idareciliğini Ali Aydilek ve labrador cinsi 'Melo'nun idareciliğini ise Mustafa Kemal Büyükoğlu yürütüyor. Ares, Maki ve Melo'nun itfaiye ekibiyle aralarının çok iyi olduğunu söyleyen İtfaiye Dairesi Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü K-9 Birim Amiri Ali Aydilek, “Zaten biz bir bütünüz. İdareci ve personel bir bütün olduğu zaman başarı kaçınılmaz oluyor” dedi.

"Elazığ ve İzmir depreminde de görev aldılar"

İz takip köpeği 'Ares' ve arama-kurtarma köpekleri 'Maki ve Melo' ile yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Aydilek, “Sorumluluk alanlarımızda sürekli kayıp şahıs olayları meydana geliyor. İz takip köpeğimiz Ares ile birçok kayıp şahıs olayına müdahale ettik. Elazığ ve İzmir'de yaşanan deprem felaketinde de arama-kurtarma köpeklerimizi iyi bir şekilde kullandık. Bu can dostlarımız bizim başımızın tacı, olmazsa olmazımız. Zaten biz bir bütünüz. Köpeklerimiz ve idareci olarak bizler, birlikte iyi şeyler başaracağız” diye konuştu.

Aydilek, bünyelerinde bulunan iz takip ve arama-kurtarma köpeklerinin sertifikalı olmasının büyükşehir belediyeleri arasında bir ilk olduğunu vurgulayarak, “Köpeklerimize ve idarecilerimize eğitim aldırdık. Bu kursu tamamlamamış olsalardı şu anda burada görev yapıyor olmazlardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de büyükşehirler arasında bir ilki başardık” ifadelerini kullandı.