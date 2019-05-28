Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel başkanı Abdurrahman Kaan, "Meselemiz Türkiye diyoruz ve meselesi Türkiye olan, ülkemizin istikbali için çalışan herkesle yan yana durmaktan çekinmedik, çekinmeyeceğiz" dedi.

MÜSİAD Mersin Şubesi, geleneksel iftar programını dernek Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın katılımı ile gerçekleştirdi.

Bir otelde düzenlenen iftara, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammed Gültak, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, sanayiciler ve çok sayıda iş insanı katıldı.

İftar programında konuşan Serdar Yıldızgörer, binlerce yıllık tarihi olan topraklar üzerinde yaşadıklarını söyledi. Mersin'in gelişmeye ve ilerleyeme devam ettiğini kaydeden Yıldızgörer, "Mersin firmaları ihracat hacmini, 2018 yılını yüzde 13'lük büyümeyle kapatarak 1,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018 yılında ilimiz ihracatı Türkiye genelinin üzerinde büyüme oranı kaydetmiş, ithalat hacmi ise Türkiye geneline göre daha hızlı azalmıştır. Dış ticaret fazlası veren yapıya sahip ilimizde, söz konusu gelişmeler paralelinde dış ticaret fazlası geçen yıla göre yüzde 231'lik artışla 549 Milyon dolara yükselmiştir. Mersin Serbest Bölgesi ise Türkiye'nin Doğu Akdeniz sahilinde, coğrafi bakımdan en iyi konumda, Türkiye'nin dış ticaret potansiyeli için iktisadi bir atlama taşı olarak ve en büyük uluslararası pazarlara yakınlığının yanı sıra, Rusya, Türki Cumhuriyetleri, Orta Doğu ülkeleri, Akdeniz ve Kuzey Afrika pazarlarına yakınlığı sebebiyle, bir merkez teşkil edecek şekildedir. Ayrıca Mersin Limanı bazında elleçlenen yük trafiği 2018 yılında 33 milyon tondur. 2017 yılında Mersin Limanı elleçlenen yük miktarı ile Türkiye genelindeki liman başkanlıkları içerisinde 6. sıradaki yerini, 2018'de de korumuştur. Dünya'da yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin Türkiye'ye yansıması hepimizin malumudur. Dünya piyasalarındaki iniş ve çıkışlara rağmen, hükümetimizin hızlı karar alma mekanizmalarını işletmesi, iş adamlarımızın gösterdiği hassasiyet ve milletimizin onurlu duruşu bizleri memnun etmekle birlikte, ayrıca önemli sorumluluklar yüklemektedir. Türkiye ekonomisini sarmal içine alan faiz sistemi, kanayan yaramızdır. Bu sarmaldan kurtaracak sistemi faaliyete geçirmemiz, hayati önem taşımaktadır. Üretim için yatırıma, yatırım için faizsiz sisteme ihtiyacımız vardır. Paranın gücünü ülkenin üretim gücü belirler. İhracata yönelik üretim modelini benimsemeli, katma değeri yüksek ürünleri imal etmek için işadamlarımızı desteklemeli ve ihracat yapan işadamlarımızın önünü açmalıyız. Dövizi, yatırım aracı olmaktan çıkarmalı, Türk lirasının değerini artırmak için milli ve yerli politikalar geliştirmeliyiz" dedi.

Genel Başkan Abdurrahman Kaan ise MÜSİAD'ın güçlü bir aile olduğuna dikkat çekerek, "Meselemiz Türkiye diyoruz ve meselesi Türkiye olan, ülkemizin istikbali için çalışan herkesle yan yana durmaktan çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Bunları gönül rahatlığıyla söylüyorum, çünkü MÜSİAD demek, memleket sevdası demektir. Biz bir idealle yola çıktık, 'güçlü Türkiye'ye inandık. Bu ideale, hep birlikte ulaşacağız. Kadim Anadolu topraklarının bereketine, ülkesinin gücüne inanan iş insanları olarak, bu memleketin evlatları olarak, üretmeye ve beraber büyümeye devam edeceğiz. Bu inançla çıktığımız yolda ilerlerken, dünyadaki değişen koşullara göre, yol haritamızı zaman zaman yenileme ihtiyacı doğuyor. Bizler de bu ihtiyaç doğrultusunda bir yenilenme başlattık ve adına da tazelenme dedik. 4 Mayısta 25. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştirdik ve bu süreci, yeni yönetim kadromuzla başlatmış olduk" diye konuştu.

"İstanbul seçiminin tekrarlanması vicdanları rahatlatıcı ve isabetli oldu"

İstanbul seçimlerine de değinen Kaan, seçimlerin bir an önce sonuçlanmasını ve ülkenin kalkınmasına yönelik çalışmalara başlanması gerektiğinin altını çizerek, "Yüksek Seçim Kurulu'nun, İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi Seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenmesine yönelik aldığı kararı, kamuoyu iradesinin sandığa şüphesiz bir şekilde yansıması açısından, vicdanları rahatlatıcı ve isabetli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu kararın ve 23 Haziran'daki seçimin, ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum. İş dünyası olarak en büyük temennimiz, seçimleri geride bırakarak, seçimsiz, dolayısıyla belirsizliğin ortadan kalktığı dönemde, artık enerjimizi ülkemizin kalkınmasına yönelik harcamamızdır. Bu süreçte kamusal dönüşümlerin tamamlanarak, Yeni Ekonomik Program sonrası ortaya konacak ekonomik reformların netleşmesi, üretim-yatırım-ihracat hattında yeniden biçimlenen ekonomik modellerin uygulamaya konması, istihdamın desteklenerek sosyal refah ortamının iyileştirilmesi ve ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması, ortak gayemiz olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Mersin'in ihracatta sergilediği performanstan mutlu olduklarını belirten Kaan, "Bizim bütün çabamız, Türkiye'mizin, gelecekteki yerini kendisi tayin eden, dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer alması yönündedir. 2002 yılında yalnızca 320 milyon dolar ihracat yapabilen Mersin, 2018 yılı verilerine göre toplamda 165 ülkeye ihracat gerçekleştirmiş ve Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren 14'üncü ili olmuştur. Bu dönemde, önceki yıla göre toplam ihracat hacmini yaklaşık yüzde 15,2 oranında artırarak, yaklaşık 1,8 milyar dolar düzeyinde ihracat gerçekleştirmiştir. 2019 yılının Ocak-Nisan döneminde ise Mersin'in ihracattaki olumlu performansı devam ediyor. Buna göre yılın ilk dört ayında, Mersin'in toplam ihracatı yaklaşık yüzde 2 oranında artarak, 560,8 milyona yükselmiştir. Yine 2002 yılı sonrasında ithalatta da benzer bir başarılı performans sergileyen Mersin, bu süreçte toplam ithalatını 163 milyon dolardan 1,2 milyar dolara çıkarmıştır. Mersin'in bu başarılı performansının, önümüzdeki dönemde de artarak süreceğine inancımız tamdır" şeklinde konuştu.

Program sonunda Yıldızgörer tarafından Kaan, Vali Su, Sabri Tekli ve Mehmet Can Duman'a tablo takdim edildi.