İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kablo çalarken yakalanan 2 kişi tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kablo çalarken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kablo çalarken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tarsus ilçesi Çiftlik, Kaburgediği ve Çukurbağ mahallelerinde meydana gelen kablo hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan detaylı çalışmada hırsızlık olaylarında kullanılan araç Çukurbağ Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Araç çevresinde yapılan incelemede, arazide yeni kesilmiş 2 bin metre kablo, 1 kablo kesme makası, 1 testere, 1 kerpeten, 1 eldiven ele geçirildi. Bölgede geniş çaplı araştırma yapan ekipler, arazide saklanan 2 kişiyi yakaladı. Olayla ilgili suçlarını itiraf eden şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Öte yandan, Toroslar ilçesine bağlı Dalakderesi Mahallesi'nde bir eve yapılan operasyonda 25 adet 19 litrelik damacana, 2 bin 170 litrelik varil ve 200 litrelik varil içerisinde bin 15 litre alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.