Kablo çalarken yakalanan 2 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kablo çalarken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tarsus ilçesi Çiftlik, Kaburgediği ve Çukurbağ mahallelerinde meydana gelen kablo hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan detaylı çalışmada hırsızlık olaylarında kullanılan araç Çukurbağ Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Araç çevresinde yapılan incelemede, arazide yeni kesilmiş 2 bin metre kablo, 1 kablo kesme makası, 1 testere, 1 kerpeten, 1 eldiven ele geçirildi. Bölgede geniş çaplı araştırma yapan ekipler, arazide saklanan 2 kişiyi yakaladı. Olayla ilgili suçlarını itiraf eden şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Toroslar ilçesine bağlı Dalakderesi Mahallesi'nde bir eve yapılan operasyonda 25 adet 19 litrelik damacana, 2 bin 170 litrelik varil ve 200 litrelik varil içerisinde bin 15 litre alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.