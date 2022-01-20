Kablo hırsızları yakalandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde telefon iletim hattı kablolarını çaldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bozyazı ilçesi Dereköy Mahallesinde telefonu iletim hattının kesilmesi üzerine kablo hırsızlığı olabileceğinden şüphelenen jandarma ekipleri, bölgeye giriş ve çıkışları kapatarak, araştırma başlattı. Yapılan çalışmalarda bölgede şüpheli bulunan bir araçta arama yapan ekipler, kesilmiş 500 metre kabloyu buldu. Araçtaki 2 şahıs kabloyu telefon iletim hattından keserek çaldıklarını itiraf etti.

Kabloya ele konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.