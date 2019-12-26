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Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Mersin’de izinsiz kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Mersin'de izinsiz kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine belirlenen bölgeye operasyon yapan ekipler, izinsiz kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan aramada jeneratör, delici kesici alet, 1.20 metrelik ip merdiven, demir hurç, 2 baret, 100 metre telefon-internet kablosu, 7 emniyet kemeri, baş feneri, 20 metrelik halat ve 15 metrelik örme ip halat ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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