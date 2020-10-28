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Kaçak kazı yapan şüpheliler çadırda yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde define aramak amacıyla kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince gizlendikleri çadırda yakalandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde define aramak amacıyla kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince gizlendikleri çadırda yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sıraç Mahallesi yakınlarındaki arazide araştırma başlattı. Yapılan arazi aramasında üzeri branda ile örtülmüş ve içerisine aydınlatma kablosu çekilmiş kuyu tespit eden ekipler, yakındaki bir çadırın içerisinde gizlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.


Suçlarını itiraf ettikleri bildirilen şüphelilerle birlikte jeneratör, hilti, emniyet kemeri, balyoz, kazma ve kürek gibi çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

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