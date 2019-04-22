Kaçak kazıya suçüstü

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçı kazı yapan 1 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbarı değerlendirerek, Ardıçlı Mahallesi Belen mevkiinde M.C.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Ekipler, olay yerinin yaklaşık 4 metrekare kazıldığı ve boşluk bulmak amacıyla 5 ayrı yerden delindiğini tespit ederken, kaçak kazı için kullanılan 1 jeneratör, 1 delici kırıcı alet, 1 spiral, 1 karot (delici), 1 kürek, 1 kazma, 1 keser, 10 metre uzunluğunda elektrik kablosu ve 10 metre uzunluğunda su hortumu ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.C.'nin sorgusu devam ediyor.