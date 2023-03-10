Kaçış rampasında tır yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Olay TEM otoyol Pozantı-Tarsus istikameti 4. kaçış rampası bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Konya'dan Hatay'ın İskenderun ilçesine hurda taşıyan Y.A.'nın yönetimindeki 42 CTE 97 kupa plakalı tırın lastiklerinden dumanlar yükseldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen dumanları fark eden sürücü aracı durdurdu.

Alevler aracın geniş kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Şans eseri yaralananın olmadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.