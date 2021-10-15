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Kadın çiftçilere fidan desteği

Mersin’in Anamur ilçesinde, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla kadın çiftçilere avokado fidanı dağıtıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla kadın çiftçilere avokado fidanı dağıtıldı.


1.5 yıl önce “çekirdeği getir, fidanı götür” sloganıyla hayata geçen kampanya ile üretimine başlanan binlerce avokado fidanı bugün kadın çiftçilerle buluştu.


Çiftçilere fidanların dağıtılması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, belediye olarak ürettikleri fidanları ücretsiz olarak dağıttıklarını söyledi. Fidanların birkaç yıl içerisinde ev ekonomisine katkıda bulunacağını ifade eden Kılınç, "Dağıttığımız bu fidanlar birkaç yıl içerisinde bazı kadınlarımızın mutfak masraflarının bir kısmını karşılayacak, bazılarımızın çocuğunun harçlığı olacak. Bizler de Anamur Belediyesi olarak oluşturduğumuz 2 avokado bahçesinden elde edeceğimiz gelir ile Anamurlu ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin öğrenim giderlerini karşılayacağız" dedi.

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