Kadın emeği ekonomik değere dönüşüyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü ve Mersinden Kadın Kooperatifi destekleriyle yürütülen ‘Evimiz Atölye Projesi' çerçevesinde ‘Çoraptan Oyuncak Yapım Kursu'nu tamamlayan kadınlara eğitim sertifikalarını verdi.

Törende Çilek Mahallesi'nden 119, 50. Yıl Mahallesi'nden 88, İstiklal Mahallesi'nden 82 ve Karaduvar Mahallesi'nden 47 kadın olmak üzere toplam 336 kadına sertifikaları teslim edildi. Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, kadınların katılım belgelerini verdikten sonra, çocuklara çoraptan yapılan oyuncaklardan hediye etti.

“Kadınlar sayesinde şehrimiz tertemiz”

Kadın muhtarların da bulunduğu törende, temsiliyette kadın sayısının daha fazla olması gerektiğini belirterek, kadınların olduğu her alanda işlerin daha iyi yapıldığına dikkat çeken Seçer, “Göreve ilk başladığımda kentteki parkların bakımını ve sokakların temizliğini, bu işi çok güzel bir şekilde yapacaklarına inandığım kadınlara vermenin doğru olduğunu düşündüm. Şu anda Tarsus'tan Anamur'a kadar 450 civarında kadınımız park bakımıyla, refüj bakımıyla ilgileniyorlar. Onların sayesinde parklar ve şehir tertemiz oldu” dedi.

“Kardeşçe bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

'Evimiz Atölye Projesi'nin gönüllülük esasına dayandığına değinen Başkan Seçer, “Bu toprakların, Anadolu topraklarının özünde bu var. Şimdi bu topluluğa bakıyorum. Burada Karaduvar, Çilek, İstiklal, 50. Yıl Mahallesi var mı? Şimdi birbirinize soruyor musunuz; 'senin doğduğun, atanın doğduğu memleket ne? Senin meşrebin ne, mezhebin ne, ırkın ne?' Ne güzel, kardeşçe bir aradayız değil mi? Mersin işte böyle bir yer” ifadelerini kullandı.

“Belediyemizi takip edin, belediyemizi çok iyi tanıyın”

Vatandaşlara belediyenin 'Teksin' uygulaması, mahalle mutfakları, atölye çalışmaları, eğitim yardımları, evde bakım ve sağlık hizmetleri, halk kart, cenaze hizmetleri, kariyer

merkezi ve dosthane gibi birçok uygulaması olduğunu belirterek, bunlardan mümkün olduğunca yararlanmalarını isteyen Başkan Seçer “Özellikle kadınlarımız, belediyemizi takip etsin. Çünkü onlara ait çok şey var. İşte bir tanesinin içindesiniz. Evimiz Atölye.‘Elde var yetenek, evde var ekmek.' Demek ki ben de takip ediyorum. Ne yaptığımı da biliyorum” diye konuştu.

37 noktada kurdukları mahalle mutfaklarının, Türkiye'de belediyelere model olduğunu vurgulayan Seçer, şu anda her sabah ücretsiz çorba dağıtımına yine başladıklarını belirterek, “Tok acın halinden anlamaz. Özellikle sabah erken tarlaya bahçeye giden işçilerin, araçların beklediği yerlere koyuyoruz. Okul yollarında, üniversite kapısında hizmet veriyor. Bir ara adımız ‘Çorbacı Başkan'a çıktı. Gülüyorlardı, varsın gülsünler” şeklinde konuştu.

“Önce insan, hele hele çocuk ve kadın bizim için her şeyden önemli”

Temel belediyecilik hizmetlerinin her zaman yapılabileceğine dikkat çeken Başkan Seçer, asıl önemli olanın vatandaşın yaşadığı diğer sıkıntıları da anlayabilmek olduğunu belirterek, “Yol da yaparız, park da yaparız. Ama sizin ağrınız sızınız varsa, acınız varsa, karnınız açsa, diğer hizmetlerin hiçbir kıymeti yok. Bunlara da dikkat etme görevi belediye başkanınındır. Mersin Belediyesini ve başkanını kendi ailenizden biri görün, emin olun başkan da sizleri kendi ailesinden bir fert olarak görüyor. Sizin yaşadığınız acının, sizin çocuklarınızın çektiği bir acının, benim çocuklarımın çektiği acıyla hiçbir farkı yok” dedi.

Kadınlara seslenerek, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçip, her türlü sorunlarını konuşup, görüşebileceklerini de ifade eden Başkan Seçer, “Psikolojik sorun, hukuki sorun, sağlık sorunu, başkasına açamadığınız konular olabilir. Özeliniz olabilir. Gelin, Kadın Dairemizin ilgili birimleriyle temasta olun ve onlarla paylaşın” dedi. Türkiye'nin ekonomik bir kriz ve hayat pahalılığı yaşadığını da dile getiren Başkan Seçer, “Bu bir gerçek. Bu hayat pahalığında ev geçimi çok zor. Eğitim, çocuklarımız için her şeyden önemli. Bizi eğitim kurtaracak. Çünkü gelişmiş, zengin olmuş ülkeleri kurtaran eğitim olmuş. O yüzden çocuklarımızı eğitelim” dedi.

“Birlikte daha da güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum”

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ise 'Evimiz Atölye Projesi'nin doğuş noktasını anlatarak, “Çok güzel bir enerji var, mutluluk var. Mahalle gezilerimizde de bu enerjiyi hissediyordum. Ama hepiniz bir arada olunca, daha da bir güzellik oldu. Bizleri bir araya getiren projemiz Evimiz Atölye projesinin doğuşunu mahallelerde anlatmıştım. Kadınlarımız bağda bahçede çalışabiliyorlar, kendi ürettiklerini Büyükşehir Belediyesinin üretici pazarlarında satabiliyorlar ama evde çoluğuyla çocuğuyla haşır neşir olan, gerektiğinde büyüklerin bakımını üstlenen kadınlarımız; ne sosyal bir faaliyette bulunabiliyorlar ne de aile bütçelerine katkı sunabiliyorlar. İşte bu noktada Başkanımız bize dedi ki; ‘Siz bu kadınlar için ne yapabilirsiniz? Biz de Mersinden Kadın Kooperatifi ve Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gönüllülük Şubesi'yle bu yola çıktık” diye konuştu.