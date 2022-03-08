Kadın polisler dosta güven, düşmana korku verdi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hazırladığı özel kliple kutladı. Klipte emniyetin değişik birimlerinde çalışan kadın polisler, zorlu koşullarda dahi göreve hazır olduklarını gösterirken, dosta güven, düşmana korku verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü hazırladığı kliple, kadınların her koşulda başarıyla görev yapabildiğini gösterdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan klipte trafik, asayiş, terörle mücadele, çevik kuvvet ve diğer şubelerde görev yapan polisler, zorlu koşullarda bile başarıyla görev yapabildiklerini gösterdiler. Hem karada hem denizde hem de havada çalışmalarını sürdüren kadın polisler, her kesimin takdirini topluyor. Dosta güven veren kadın polisler, düşmana ise korku verdi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personelle bir araya gelerek, günlerini kutlayıp, karanfil verdi.