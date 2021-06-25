Kadın Sağlığı Danışma Merkezinde ücretsiz sağlık danışmanlığı

Merkezde psikolog, diyetisyen ve fizyoterapistler tarafından kadınlara ücretsiz hizmet veriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde açılan ‘Kadın Sağlığı Danışma Merkezi', hizmetlerine devam ediyor. Merkez, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi ile Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğünün iş birliğinde Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) desteğiyle hayata geçirilmişti. Merkezin iç tefrişat ve medikal malzemeleri IOM tarafından hibe edilmişti. Yerel yönetimler arasında Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan merkezde, kadınlara yönelik ücretsiz sağlık danışmanlığı hizmeti veriliyor. Merkezin hizmetlerinden hem mülteci hem de yerel topluluklardan tüm kadınlar faydalanabiliyor. Merkezde, ‘Psikolog Odası', ‘Sağlık Odası', ‘Etkinlik ve Toplantı Odası', ‘Çocuk Oyun Odası' ve ‘Diyetisyen Odası' bulunuyor.

“Kadın gülerse dünya güler”

Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Doktor Bahar Gülcay Çat Bakır, normalleşme adımlarının atıldığı bugünlerde hizmetlere kaldıkları yerden devam ettiklerini vurgulayarak, “Kadınlarımıza pozitif ayrım yaptığımız merkezimizde; psikoloğumuz planladığı terapilerle duygu durumunu desteklemeye çalışırken, diyetisyenimiz kadınlarımızı sağlıklı yaşam ve beslenme konusunda desteklemeye çalışıyor. Fizyoterapist arkadaşlarımız da sağlıklı hayatlara, bedensel aktiviteleri destekleyerek yardımcı oluyor. Bu hizmetlerimizin hepsine ücretsiz ulaşabiliyorsunuz” diye konuştu.

Merkezde ihtiyaç duyulan alanlarda eğitimler de planladıklarını belirten Bakır, “Kadınlarımıza ihtiyaç duydukları konularda eğitimler planlayarak bir nebze de olsa hayatlara, ailelere dokunmayı amaçlıyoruz. Çocuğu olan ve hizmetlerimizden yararlanmak isteyen annelerimiz için de çocuk oyun alanlarımız hizmetlerinde. Mezitli Soli'deki merkezimize tüm kadınlarımızı bekliyoruz. Kadın gülerse dünya güler” dedi.

“Biz onlara yardımcı olabilmek adına buradayız”

Kadın Sağlığı Danışma Merkezinde gönüllü olarak görev yapan Uzman Klinik Psikolog Fatma Şimşek de merkezde verdikleri psikolojik hizmetleri anlatarak, “Gebelik sürecinden itibaren doğum sonrası lohusalık, sağlıklı, güvenli bağlanmayla ilgili anne-bebek ilişkisi ve aklınıza gelebilecek bütün psikolojik hizmetleri aile danışmanlığı tarzında veriyoruz kadınlarımıza. Bütün kadınlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız kadınlarımızın tereddüt etmeden buraya gelebilmeleri. Biz onlara yardımcı olabilmek adına buradayız. Hepsini buraya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kişiye özel beslenme ve diyet programları hazırlıyoruz”

Merkezde diyetisyen olarak görev yapan Müge Kinaş ise “Sağlıklı ya da herhangi bir tanısı konmuş mevcut hastalığı olan bireylerin, laboratuvar sonuçları ve burada yaptığımız vücut analiz ölçüleri doğrultusunda yaşam tarzlarına göre kişiye özel beslenme ve diyet programları hazırlıyoruz. Bu konuda beslenme eğitimlerini veriyoruz. Gelen kişiler gayet memnun. Her hafta rutin olarak kontrollerimiz var. Bu süreçte toplumumuzda diyetisyenlere biraz fazla ihtiyaç duyuluyor aslında. Biz de burada ücretsiz olarak danışmanlık verdiğimiz için ihtiyacı olanları bekliyoruz” dedi.

“Pandemi koşullarına uygun bir şekilde seanslarımızı ayarlıyoruz”

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinde fizyoterapist olarak görev yapan Ayşe Deniz, “Gebeler ile başladığımız pilates eğitimine şu an omurga sağlığı rahatsızlığı olan kadınlarımızı alıyoruz. Ağrısı olanlara, anatomi problemi olanlara fizyoterapistlerin gözetiminde egzersiz yaptırıyoruz. Pandemi koşullarına uygun bir şekilde seanslarımızı ayarlıyoruz” diye konuştu.