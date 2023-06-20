Kadın Sağlığı Merkezindeki diyetisyen desteği ile kadınlar daha mutlu

Sağlık İşleri Dairesi ile Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğünün işbirliğinde, Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) desteğiyle 2021 yılında faaliyetlerine başlayan Kadın Sağlığı Danışma Merkezinin beğenilen ve kadınlar tarafından ilgi gören bir hizmeti de ‘diyetisyen' desteği.

Yerel yönetimler arasında Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan, psikolojik danışmanlık, egzersiz danışmanlığı ve diyetisyen desteği hizmetlerini tamamen ücretsiz sağlayan merkez, hafta içi her gün 08.00 - 17.00 arası kapılarını açık tutuyor. 18 yaş üzeri kadınların yararlandığı diyetisyen hizmeti ile kadınlar, kişiselleştirilmiş liste ve programlarla sağlıklı kilo veriyor. Kilo verdikçe yaşam kalitelerinin arttığını ve bazı sağlık problemlerinin düzene girdiğini belirten kadınlar, merkez sayesinde hayatlarına daha mutlu devam ediyor. Hizmetten yararlanmak isteyenler, 'Alo 185 Teksin' üzerinden ya da 0324 5027916 numaralı telefondan merkezini arayıp, randevu alabiliyor.

“Doğru ve sağlıklı beslenme planlaması yapıyoruz”

Toplumda beslenme konusunda çok fazla yanlış bilginin mevcut olduğunu ve ilk önceliklerinin doğru ve sağlıklı beslenmenin nasıl olması gerektiğini planlamak olduğunu kaydeden diyetisyen Müge Kinaj, “Planlama yaparken kişinin yaşam tarzı, sosyoekonomik düzeyi, varsa bir hastalığını değerlendirerek, hedeflerimiz doğrultusunda diyet listelerini oluşturuyoruz. Sürecin daha da verimli geçmesi ve motivasyon sağlaması adına, danışanlarımızın belirli aralıklarla takibini yaparak diyet ve kilo durumunu da değerlendiriyoruz. Burada genellikle obezite üzerinde çalışıyoruz. Kilo verme, kilo alma hastalıkları da varsa, tedavilere ek olarak beslenme danışmanlığı yapıyoruz. Ayrıca gebe ve emzirme döneminde, kadınlarımızın beslenmesini düzenleyerek takibini yapmaktayız. 18 yaş ve üzeri tüm kadınlarımıza ücretsiz hizmet veriyoruz” dedi.

“10 senedir giyemediğim kıyafetlerimi giyiyorum artık”

Diyetisyen hizmetinden yararlanan Hicran Kalle, kilo verdikçe aktifleştiğini ve daha pozitif olduğunu söyleyerek, “5 ay önce hocamla beraber bu yolculuğa çıktık ve gayet güzel gidiyoruz. 5 ay içerisinde 15 kilonun üzerinde verdim. 10 senedir giyemediğim bazı kıyafetlerimi giyiyorum artık. Yürümek istemeyen bir insandım, artık hep hareket halindeyim. Buraya başladıktan sonra kilo vermeye başladım. Ben normalde dışarıda bir diyetisyene gidemem. Buraya 5 aydan beri geliyorum ve bir kuruş para vermiyorum” ifadelerini kullandı.

“Kilo verdikçe sağlığımda da düzelme oldu”

Naciye Coşkun ise randevularına düzenli olarak geldiğini ve çok faydasını gördüğünü belirterek, “Yağ ve kilodan gittikçe daha mutlu oldum ve kendimi daha iyi hissettim. Müge Hanımın söylediği şeyleri tam uyguladım. Şeker hastasıyım, şekerim de düşmeye başladı. İlacımı yarıma düşürdüm. Kilo vermeyle birlikte sağlığımda da düzelme oldu” diye konuştu. Önceleri dar kıyafet giyemediğini ve bunun moralini bozduğunu söyleyen Coşkun, “Artık giyiyorum. Kendimi genç hissettim. 6 kilodan fazla vermiş gözüküyorum. Ayrıca belediyemize çok teşekkür ediyorum. Özelde fiyatlar çok yüksek olduğu için gitme şansımız yoktu. Arkadaşımdan duydum, geldim ve çok memnunum” şeklinde konuştu.