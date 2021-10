Kadın üretici kooperatifleri buluşmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin belirli zaman aralıkları ile gerçekleştirdiği kadın üretici kooperatifleri buluşmaları kapsamında üretici kadınlar, eski Yoğurt Pazarı'nda yeniden bir araya geldi. Kooperatifçilik geleneğini yaşatmak ve geleceğe taşımak adına yapılan buluşmalar kadınların emeğinin ekonomik kazanca dönüşmesini de sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinin yürüttüğü ortak çalışmayla bir araya gelen kadınlar, kurulan stantlarda el emeği, göz nuru ürünlerini ve birbirinden lezzetli yöresel yiyecekleri satma imkanı buldu. Kurulan stantlarda, Mersinden Kadın Kooperatifi, Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Tarsus Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Ahenk Kooperatifi, Mut Taşhan Kadın Üreticileri ile lavanta ve badem üreticisi kadınlar yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından alanda kurulan stantta da vatandaşların şikayet ve talepleri not alındı.

“Tanıtımımızı yapıyoruz, çok keyif alıyoruz”

Standında lavantadan imal edilen farklı ürünleri satan Duygu Korkmaz, kadın üretici kooperatifleri buluşmasına ikinci kez katıldığını söyledi. Geçtiğimiz hafta sonu da Yüzme Maratonu'nda stant açtığını ifade eden Korkmaz, “Orada da çok büyük bir etkinlik oldu, güzeldi. Burada da aynı şekilde. Bayağı ilgi gördü. Kadın Kooperatifi'nin desteğiyle çok güzel satışlar yaptık. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları bizi mutlu ediyor. Çok büyük destek veriyorlar. Çok memnunuz. Bugün satışlar güzeldi. Başkanımıza bize olan desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ahenk Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Serva Erkiz, Büyükşehir Belediyesi'nin kadın kooperatiflerine verdiği desteğin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek, “Biz kooperatifimizde göçmen kadınlarla birlikte çalışıyoruz ve Avrupa Birliği'nin desteklediği bir projeyiz. Daha yeni yeni ismimizi duyurmaya başladık. Bu bizim ilk kadın kooperatifi buluşmamız. Göçmen kadınlarla birlikte yaptığımız ürünleri gelip burada bize verilen fırsatla tanıtıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum, çok kalabalık, çok güzel ve çok sıcak bir ortam” diye konuştu.

Tarsus Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nden Kıymet Kılıç, daha önce de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kadın üretici kooperatifleri buluşmasına birçok kez katıldıklarını dile getirerek, “Her türlü imkanı sağlıyorlar, her türlü sorunlarımızı gideriyorlar ve biz gerçekten çok memnunuz Tarsus olarak. Her isteğimizde her zaman yanımızda olduklarını biliyoruz ve oluyorlar da. Kadın emeği çok kıymetli bizim için” ifadelerini kullandı.