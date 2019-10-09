Kadın Üretici Pazarı, Milan Paktı Ödüllerinde şampiyon oldu

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın gurur projesi olan Kadın Üretici Pazarı, uluslararası alanda bir kez daha şampiyonluğa layık görüldü. Milan Paktı Ödüllerinde yarışmaya giren proje, ‘Çevresel Zorluklar Ödülü'nü kazanarak şampiyon oldu.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, şehirlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmadaki rolünü analiz etmek için gerçekleştirilen Milan Kentsel Gıda Politikası Paktına imza atmak üzere Fransa'nın Montpellier kentine gitti. Tarhan, daha önce Çin'den ödülle dönen ve Türkiye'ye şampiyonluk kazandıran üretici kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha fazla yer alması amacıyla hayata geçirilen Kadın Üretici Pazarı projesini, bu kez pakt çerçevesinde yarıştırdı. Yarışmada, Mezitli Belediyesinin projesi, Milan Paktı Ödülleri kapsamında ‘Çevresel Zorluklar Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye'den davet edilen tek belediye olan ve Washington Belediyesi ile birlikte şampiyonluğa uzanan Mezitli Belediyesinin projesi, salonda bulunanlar tarafından ayakta alkışladı. Başkan Tarhan, ödülünü Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş ile birlikte aldı. Salonda bulunan Türk heyeti şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

Başkan Tarhan, canlı olarak da yayınlanan ödül töreninde konuşmasına, Mustafa Kemal Atatürk'ün “Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir” ve Neşet Ertaş'ın “Kadınlar insandır, biz insanoğlu” sözleriyle başladı. Ödülü tüm dünyadaki üretici kadınlar adına aldığını ifade eden Tarhan, Kadın Üretici Pazarını uluslararası platformlarda duyurduklarını ve dünya geneline yayacaklarını söyledi. Dünyada iklim hareketlerinin yansımaları ve halkın temiz gıdaya ulaşması konusunda belediyelerin yaptıkları çalışmaların değerlendirildiği Milan Kentsel Gıda Politikası Paktı toplantısına Türkiye'den çağrılan tek belediyenin Mezitli Belediyesi olmasının çok anlamlı olduğunu vurgulayan Tarhan, “Mezitlimize uluslararası bir ödül daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Ödülün yanı sıra Kadın Üretici Pazarını uluslararası platformlara taşımak ve uygulamak için birçok kentten proje tanıtımı çağrısı almak onur verici. Aynı inançla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Milan Kentsel Gıda Politikası Paktının en önemli hedeflerinden biri olan, imzacı şehirler arasında uygulama örneklerinin paylaşılması ve farklı deneyimlerin görülmesi amacıyla düzenlenen Milan Paktı Ödülleri, halkın sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi anlamında yapılan çalışmaları değerlendiriyor.