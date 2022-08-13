Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesinde 'photoshop' eğitimi başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesinde kadınlara yönelik olarak “photoshop" eğitimi başladı.

Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesinde robotik kodlama gibi teknolojik alanlarda eğitim gören çocukların anneleri, onları beklerken photoshop eğitimi almaya başladı. Hem yeni bir kazanım elde etme hem de ek kazanç kapısı oluşturabilmek için kursa gelmeye başlayan kadınlar, 3 aylık eğitimin sonunda tasarım yapmayı öğrenecek. Gelen talepler üzerine açılan eğitim ile katılımcılar sosyal medyada post hazırlama, twitter, facebook ve instagramda ayrı ayrı görseller yapma, iki farklı nesneyi tek nesnede oluşturma gibi işlemleri yapabilecek. 3 ayın sonunda uygulama temelli çalışmalar da yapılacak.

“Photoshop alanında kendilerini geliştirmek için buradalar”

Atölye Sorumlusu Emre Aşkın, 3 ay boyunca haftada 2 gün sürecek olan photoshop eğitiminin detaylarını anlatarak, “Kadınlar photoshop alanlarında kendini geliştirmek için buradalar. Tasarım odaklı çalışmalarla ilgili bir fotoğraf düzenleme ve temel olarak tasarım tekniklerini onlara aktarmak için eğitim düzenliyoruz. Şu anda dijital çağda herkes, home ofis türü iş modellerine geçiş yapmaya başladılar. Kadınlar da bu alanda kendilerine gelir oluşturmak istiyorlar. Bu yüzden tasarım eğitimi konusunda bize talepler geldi. Herkesin şu anda mevcut meslekleri var ama bu mesleklerin yanı sıra ek gelir kaynağı oluşturmak için bu alanı tercih ettiler. Photoshop, tasarım konusunda internet üzerinden yapılan çalışmaları pazarlamanın en kolay yollarından birisi. 3 aylık bir eğitim olacak. Eğitim sonucunda kadınlara katılım belgeleri sağlayacağız. Bu belge eşliğinde, herkes online ortamda kendi tasarımlarını pazarlamaya başlayacak” dedi.

“Photoshopun temelindeki bütün eğitimler veriliyor”

Aşkın, dijital çağda tasarım yapabilmenin büyük avantajlarının olduğunu belirterek, “Sosyal medya çok büyük bir platform haline geldi ve tasarım insanların dikkatini çekmek için önemli bir unsur. Her ne konuda olursa olsun yaptıkları işi pazarlamanın yöntemlerinden biri olarak, tasarım yapmayı öğreniyorlar. Burada post hazırlama, twitter, facebook ve instagram alanlarında ayrı ayrı görselleri çıkarma, iki farklı nesneyi tek nesnede oluşturma gibi işlemleri keşfedecekler. Maskeleme yöntemleri, ışık ayarları, flulaştırma işlemleri gibi photoshopun temelinde bulunan bütün eğitimleri kadınlara sağlıyoruz. 3 ay sonunda da uygulama temelli çalışmalarımız olacak. Yine eğitim sonrasında birlikte bir sosyal medya platformu kuracağız ve bu platformu da tasarımsal anlamda geliştirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Eğitim için gelen kadınlardan Kadriye Koçak, fotoğrafçılıkla ilgilendiği için photoshop programının kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Fotoğraf makinem var, kendimi geliştirmek için photoshop'a ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Çünkü fotoğraf makinesi kullanmasını bilirsin, fotoğraf çekebilirsin, ama temelini de photoshop'ta oluşturuyorsun. O yüzden photoshop benim için çok önemli. Sosyal medyayı çok kullanıyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesini de takip ediyorum. İlerde fotoğrafla photoshop'u birleştirip, belki daha sonra bunu işe dönüştürebilirim. Çünkü fotoğrafçılığı ek iş olarak yapıyorum. Ayrıca ücretsiz olması benim için daha avantajlı, çünkü photoshop kurs ücreti üst düzeyde. O yüzden burayı tercih ettim” şeklinde konuştu.