Kadın voleybol ve hentbol takımlarından galibiyet

Yüksek motivasyonla ilerleyen Mersin temsilcisi, turnuvadaki son maçını TVF Spor Lisesi ile oynayacak. Büyükşehir Kadın Hentbol Takımı da deplasmanda oynadığı 1.tur ilk maçında Karaman MASK'ı yenerek sahadan galip ayrıldı.

Çıktığı karşılaşmalarda yüksek motivasyonla büyük başarı gösteren Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, play-off maçlarında da motivasyonunu düşürmüyor. Turnuvanın ikinci maçında Elazığ Voleybol Takımı ile karşılaşan Büyükşehir GSK, Elazığ temsilcisine set vermeden maçı kazandı. 25-10, 25-12 ve 25-14 skorlarıyla setleri tamamlayan kadın voleybol takımı, son maçını TVF Spor Lisesi ile oynayacak.

Türkiye Kadınlar Hentbol 2. Ligi'nde mücadele eden Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımı da İzmir'de Karaman MASK Takımı ile gerçekleşen maçı kazandı. Mersin temsilcisi, ilk yarı 9-9 eşitlikle geçen maçın ikinci yarısında 24-22'lik skorla üstünlüğünü sahaya yansıttı.