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Kadın yolcunun iç çamaşırından uyuşturucu çıktı

Mersin’in Anamur ilçesinde bir kadın yolcunun iç çamaşırından uyuşturucu çıktı.

Mersin'in Anamur ilçesinde bir kadın yolcunun iç çamaşırından uyuşturucu çıktı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları yol kontrolü sırasında durdurdukları bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Arama sırasında şüpheli hareketler sergileyen kadın yolcunun üst araması yapıldı.


Yapılan incelemede C.T.'nin iç çamaşırından yaklaşık piyasa değeri 10 bin lira olan 15 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi bulundu.


Şüpheli kadın, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.

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