Kadına şiddete tuvalden 'hayır' dediler

Mersin'in Erdemli ilçesinde resim öğretmenleri, kadına yönelik şiddete tuvale yansıttıkları eserlerle 'hayır' dedi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ilçede görevli 10 resim öğretmeni, şiddeti anlattıkları eserlerini ilçe merkezindeki bir alışveriş merkezinde sergiledi. Sergi, alışveriş için gelen vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Öğretmenler eserlerinde neyi anlatmak istediklerini vatandaşlarla da paylaştı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren koordinatör öğretmen Özge Badakol Avtepe, "Kadına yönelik şiddetin sürekli kadın üzerine vurgulanarak şiddete dikkat çekilmesinden rahatsızız" dedi.

Avtepe, "Kadın kas gücü zayıflığı yüzünden şiddet uygulanabilen, erkek kas gücü yüzünden şiddet uygulayabilen bir canlıymış gibi sürekli nitelendirilmesinden rahatsızız. Şiddetin cinsiyeti yoktur, insanın cinsiyeti yoktur, insanlığın cinsiyeti yoktur, iyi ya da güzel davranışların cinsiyeti yoktur. Erkekler şiddet uygulayabilirsiniz ama bunu tercih etmeyin, kadınlar size şiddet uygulanabilir, buna karşı tepki geliştirin demek, aslında kanayan yarayı iyice deşmek, daha da kanatmak anlamına geliyor" diye konuştu.

Şiddetin insana yakışmayan bir kavram olduğunu da anlatan Avtepe, "Şiddetin cinsiyeti yoktur, yaşı yoktur, yeri yoktur, insanla ilgili bir kavram da değildir. Çocuğa, yaşlıya, hayvana, bitkiye karşı şiddetin karşısındayız. Sadece kadın olduğumuz için 'hayır' demiyoruz. Şiddet insana yakışmayan bir davranış olduğu için her türüne 'hayır' diyoruz" şeklinde konuştu.

20 eserin yer aldığı sergi, 4 gün gezilebilecek.