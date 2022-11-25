Kadına şiddetle mücadelede tek yürek oldular

Ulu Cami önünden başlayan ve Cumhuriyet Meydanında son bulan yürüyüşe eşi Meltem Yılmaz ile katılan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kadınların dayanışma ve mücadelesinde onları yalnız bırakmadı. Yürüyüşte Toroslar Belediyesinin kadın ve erkek personeli de yerini aldı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve kent protokolünün de hazır bulunduğu yürüyüşe katılanlar ellerinde dövizlerle hep birlikte; 'kadına şiddet insanlığa ihanet', 'kadına şiddete karşı sıfır tolerans' sloganları atarak, şiddetin artık son bulmasını istediler.

Cumhuriyet Meydanında yürüyüşe katılan kadınlarla bir araya gelen Başkan Yılmaz, kadınların mutlu, şiddetten uzak ve sağlıklı olması dileğinde bulanarak, yaşam hakkı elinden alınan tüm kadınları saygı ve rahmetle andıklarını söyledi. Farkındalık yürüyüşü, Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının farkındalık konseriyle taçlandı.

"Kadınlarımız güçlü olursa Türkiye daha da güçlü olacaktır"

Konser öncesinde tüm katılımcılara seslenen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte mücadele vermeye devam edeceklerini söyleyerek, başta Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan olmak üzere programda emeği geçen herkese teşekkür etti. Güçlü toplumun güçlü aile ile mümkün olacağını söyleyen Başkan Yılmaz; “Biz güçlü ve soysal bağları kuvvetli bir toplumuz. Güçlü toplum, güçlü aile ile mümkün. Güçlü aile ve güçlü gelecek de güçlü kadınla mümkün. Gelecek nesilleri aile ortamında yetiştiren öncelikle kadındır. İstatistik olarak nüfus oranlarına bakılırsa kadınlar, toplumun yarısını teşkil eder gibi görünürler ancak sosyal, psikolojik ve aile açısından yarısından fazlasıdır kadın. Toroslar Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarımızda (TORTEK), kadınlarımızın sosyo-ekonomik olarak daha güçlü hale gelmeleri için farklı branşlarda kurslar veriyoruz. Kadınlarımız, burada öğrendiklerini uyguluyorlar, üretiyorlar ve kazanıyorlar. Her türlü etkinliğimizde TORTEK kursiyerlerimiz ve eğitmenlerimiz de bizlerle bir ve beraberler. Sizlerin huzurunda onlara çok teşekkür ediyorum. Kadın ve Çocuk Danışma Merkezimiz ile sıkıntıya giren, şiddete uğrayan ve değişik açılardan çözüm arayan kadınlarımıza psikologlarımızın eliyle danışmanlık hizmeti, avukatlarımızın eliyle destek veriyoruz. Türkiye, emin adımlarla güçlü ve lider Türkiye'ye doğru ilerliyor. Bu ilerlemenin ve inşa edilen bu yapının da en önemli ayaklarından bir tanesi kadınlarımızdır. Kadınlarımız güçlü olursa Türkiye daha da güçlü olacaktır. Bu yönde çalışmaya devam edeceğiz. Kadına karşı şiddete 'sıfır tolerans' diyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu arada Toroslar Belediyesinin, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kentteki alışveriş merkezlerinde kurduğu TORTEK stantları da yoğun ilgi gördü. Kadınların el emeği göz nuruyla hazırladıkları ürünler, büyük beğeni topladı.