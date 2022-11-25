Kadına yönelik şiddete karşı yürüdüler

Mersin Aile ve Sosyal Politikalar Mersin İl Müdürlüğü koordinesinde, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' çerçevesinde, 'Kadına şiddete karşı sıfır tolerans' sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Etkinliğe katılan kalabalık, sloganlar atarak kadına karşı şiddete dikkat çekti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan ve milletvekilleri ile Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın da katıldığı yürüyüşte, kadına yönelik uygulanan şiddete dikkat çekilirken, etkinliğine erkekler de destek verdi. Ulu Cami önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanına kadar süren yürüyüşe katılanlar, sloganlar atarak kadına yönelik şiddete dikkat çekerken, şiddetin artık son bulmasını istediler.

"Kadına yönelik şiddet asla kabul etmediğimiz, edemeyeceğimiz bir durum"

Cumhuriyet Meydanında konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, bugünün 1999 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edildiğini söyledi. O günden bugüne kadar dünya genelinde ve Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kadına yönelik şiddete karşı bir duruş sergilendiğini vurgulayan Pehlivan, "Biz de bu çerçevede ilimizde birtakım etkinlikler planladık ve bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdik. Aile içi ve kadına yönelik şiddet asla kabul etmediğimiz, etmeyeceğimiz bir durum. Millet olarak, toplum olarak bu konuda her platformda karşı bir duruş sergilemek, her şeyden önce insani ve vicdani bir sorumluluğumuz. Bu konuda devletimizin, hükümetimizin, ilgili bakanlıklarımızın çeşitli çalışmaları, yasal düzenlemeleri söz konusu" diye konuştu.

"Kadına yönelik şiddete asla taviz verilmemesi gerekiyor"

İlgili bakanlıkların destekleriyle birçok uygulamanın hayata geçtiğini belirten Pehlivan, "Bunun ötesinde bizim arzumuz, isteğimiz, çağrımız, sevgi medeniyeti olan, şefkat medeniyeti olan, dünyada bu yönüyle iz bırakmış olan bir milletin mensupları olarak, kadına yönelik şiddete sıfır toleransla yaklaşmak. Nitekim yaptığımız bütün bu çalışmaları devletimiz, hükümetimiz, bütün bakanlıklarımız kadına yönelik şiddete sıfır tolerans anlayışıyla hayata geçiriyor. Bizim milletimize de bu yakışıyor. Bizim memleketimize, bizim insanımıza böylesi bir medeniyetin temsilcisi olan bizlere, kadına veya aile içinde şiddete kesinlikle taviz verilmemesi yakışıyor. O yüzden diyoruz ki kadına şiddet asla kabul edilemez, kadına el kalkamaz, kadına hürmet, sevgi, saygı gösterilir, kadına şiddet, bir insanlık suçudur. Bu konuda bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sıkı takip, bilinçlendirme, eğitim faaliyetleri devam edecektir. Hedef hiç olmamasıdır. Sıfır toleransla kadına yönelik şiddeti sıfırlamaktır. Bu uğurda da kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, toplumumuzun her kesimini, herkesi bu hassasiyet sürdürülen mücadeleye ortak olmaya bir kere daha davet ediyoruz. Şiddetin olmadığı, aile içi şiddetin olmadığı, kadına yönelik şiddetin olmadığı günler temennisiyle, bugün burada bulunan bütün hanımefendileri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde artık bu bahsetmekten bile hicap duyduğumuz bu şiddet vakalarının olmadığı günler temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlik, Kültür Merkezinde devam etti.