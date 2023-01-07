Kadınlar Basketbol Süper Ligi: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 77 - Fenerbahçe: 68

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Fenerbahçe Alagöz'ü 77-68 mağlup etti.

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 20-18 önde tamamlandı. İkinci periyot kıran kırana geçerken, devre 41-41 beraberlikle sonuçlandı. Maçın 3. periyodunda da karşılıklı sayılar olurken, Mersin ekibi bu periyodu da 57-55 galip kapadı. Maçın son periyodunda oyunda üstünlük kuran ev sahibi ekip, maçı 77-68 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Murat Ciner, Orkun Yurttaş, Halil Erkoç

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 5, Gökşen Fitik 2, Sinem Ataş 2, Chelsea Gray 20, Kuanitra Hollingsvorth 11, Tiffany Hayes 18, Tenis Bonner 19

Fenerbahçe Alagöz: Selin Gül 7, Olcay Çakır Turgut 10, İdil Saçalır 2, Alperi Onar 7, Emma Rosa Meesseman 10, Kayla Renae Mc Bride 10, Breanan Mackenzie Stewart 22

1. periyot: 20-18 (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

Devre: 41-41

3. periyot: 57-55 (Çukurova Basketbol lehine)