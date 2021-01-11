Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 64 - Fenerbahçe: 71

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 17.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayan Çukurova Basketbol, maçı 71-64 kaybetti
Servet Tazegül Spor Salonunda oynanan maça hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk periyodu 24-11 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren sarı lacivertli ekip, devreye 38-23 önde girdi. Maçın 3. periyodu karşılıklı sayılarla geçti. Bu periyotta da aradaki farkı koruyan deplasman ekibi, 59-46 önde bitirdi. 4. periyot ise kıran kırana geçti. Ev sahibi ekip, bu periyotta aradaki sayı farkını 5'e kadar düşürmeyi başarsa da maçı 71-64 kaybetti.
Hakemler: Aytuğ Ekti, Sami Özel, Murat Arıkanlı
Salon: Servet Tazgül Spor Salonu
Çukurova Basketbol: Manolya Kurtulmuş 15, Fatmanur Karakaş 3, Melis Talay 2, Gökşen Fitik 15, İlayda Güner 2, Kristine Canigme 14, Liudmyla Naumenko 13
Fenerbahçe: Kia Niema Vaughn 16, Olcay Çakır Turgut 8, Jasmine Loretta Thomas 9, Sevgi Uzun 9, Tuğçe Canitez 8, Kayla Renae Mc Bride 13, Cecilia Zandalasini 4, Kiah İrine Stokes 4
1. periyot: 11-24 (Fenerbehçe lehine)
2. periyot: 23-38 (Fenerbahçe lehine)
3. periyot: 46-59 (Fenerbahçe lehine)