Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 64 - Fenerbahçe: 71

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayan Çukurova Basketbol, maçı 71-64 kaybetti

Servet Tazegül Spor Salonunda oynanan maça hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk periyodu 24-11 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren sarı lacivertli ekip, devreye 38-23 önde girdi. Maçın 3. periyodu karşılıklı sayılarla geçti. Bu periyotta da aradaki farkı koruyan deplasman ekibi, 59-46 önde bitirdi. 4. periyot ise kıran kırana geçti. Ev sahibi ekip, bu periyotta aradaki sayı farkını 5'e kadar düşürmeyi başarsa da maçı 71-64 kaybetti.

Hakemler: Aytuğ Ekti, Sami Özel, Murat Arıkanlı

Salon: Servet Tazgül Spor Salonu

Çukurova Basketbol: Manolya Kurtulmuş 15, Fatmanur Karakaş 3, Melis Talay 2, Gökşen Fitik 15, İlayda Güner 2, Kristine Canigme 14, Liudmyla Naumenko 13

Fenerbahçe: Kia Niema Vaughn 16, Olcay Çakır Turgut 8, Jasmine Loretta Thomas 9, Sevgi Uzun 9, Tuğçe Canitez 8, Kayla Renae Mc Bride 13, Cecilia Zandalasini 4, Kiah İrine Stokes 4

1. periyot: 11-24 (Fenerbehçe lehine)

2. periyot: 23-38 (Fenerbahçe lehine)

3. periyot: 46-59 (Fenerbahçe lehine)