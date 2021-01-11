İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 64 - Fenerbahçe: 71

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 17.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayan Çukurova Basketbol, maçı 71-64 kaybetti


Servet Tazegül Spor Salonunda oynanan maça hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk periyodu 24-11 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren sarı lacivertli ekip, devreye 38-23 önde girdi. Maçın 3. periyodu karşılıklı sayılarla geçti. Bu periyotta da aradaki farkı koruyan deplasman ekibi, 59-46 önde bitirdi. 4. periyot ise kıran kırana geçti. Ev sahibi ekip, bu periyotta aradaki sayı farkını 5'e kadar düşürmeyi başarsa da maçı 71-64 kaybetti.



Hakemler: Aytuğ Ekti, Sami Özel, Murat Arıkanlı


Salon: Servet Tazgül Spor Salonu



Çukurova Basketbol: Manolya Kurtulmuş 15, Fatmanur Karakaş 3, Melis Talay 2, Gökşen Fitik 15, İlayda Güner 2, Kristine Canigme 14, Liudmyla Naumenko 13


Fenerbahçe: Kia Niema Vaughn 16, Olcay Çakır Turgut 8, Jasmine Loretta Thomas 9, Sevgi Uzun 9, Tuğçe Canitez 8, Kayla Renae Mc Bride 13, Cecilia Zandalasini 4, Kiah İrine Stokes 4



1. periyot: 11-24 (Fenerbehçe lehine)


2. periyot: 23-38 (Fenerbahçe lehine)


3. periyot: 46-59 (Fenerbahçe lehine)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.