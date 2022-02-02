Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 78 - Bursa Büyükşehir Belediyespor:54

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 13.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta erteleme maçında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi sahasında karşılaştığı Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 78-54 mağlup etti.
Salon: Edip Buran
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör, Uğur Akyıldız
Çukurova Basketbol: Asena Yalçın 3, Kuanitra Holingsvorth 6, Temi Fagbenle 20, Tiffany Hayes 25, Shavonte Zellous 7, Şevval Akalan 3, Fatmanur Karakaş 9, Sinem Ataş 3, Kristina Anigwe 2
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Claudia Cuic 8, Duygu Özen 4, Gizem Uca 13, Gonca Karataş 10, İrem Sözen 3, Kathleen Doyle 8, Saranda Daci 2, Victoria Macaulay 6
1. Periyot: 24-9 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)
Devre: 37-29 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)
3. Periyot: 62-45 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)