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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 78 - Bursa Büyükşehir Belediyespor:54

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 13.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta erteleme maçında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi sahasında karşılaştığı Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 78-54 mağlup etti.



Salon: Edip Buran


Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör, Uğur Akyıldız


Çukurova Basketbol: Asena Yalçın 3, Kuanitra Holingsvorth 6, Temi Fagbenle 20, Tiffany Hayes 25, Shavonte Zellous 7, Şevval Akalan 3, Fatmanur Karakaş 9, Sinem Ataş 3, Kristina Anigwe 2


Bursa Büyükşehir Belediyespor: Claudia Cuic 8, Duygu Özen 4, Gizem Uca 13, Gonca Karataş 10, İrem Sözen 3, Kathleen Doyle 8, Saranda Daci 2, Victoria Macaulay 6


1. Periyot: 24-9 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)


Devre: 37-29 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)


3. Periyot: 62-45 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

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