Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 - Çankaya Üniversitesi: 72

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, evinde karşılaştığı Çankaya Üniversitesi'ni 86-72 yendi.
Salon: Edip Buran
Hakemler: Özge Şentürk, Orkun Yurttaş, Berk Kurtulmuş
Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Shavonte Sade Zellous 7, Feride Şevval Akalan 9, Melis Talay 2, Fatmanur Karakaş 3, Sinem Ataş 2, Kuanitra Holingsvorth 13, Temitope Titilola Fagbenle 15, Renara Tiffany Hayes 15, Esra Ural Topuz 6, Jasmine Loretta Thomas 14
Çankaya Üniversitesi: La Tanya Chantella White 13, Elina Babkina Dikaioulaku 24, Derin Yaya 5, Melike Tuğba Oral 6, Alexis Sade Prince 10, İnci Güçlü 4, Tuğçe Murat 10
1. Periyot: 25-18 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)
Devre: 51-40 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)
3. periyot: 70-53 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)
5. faulle çıkan: Tuğçe Murat (Çankaya Üniversitesi)