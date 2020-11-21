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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 9.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Çukurova Basketbol, evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 86-67 yendi. Bu galibiyetle Mersin ekibi, üstü üste 5. galibiyetini almış oldu.



Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hazlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 26-15 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 48-35 önde girdi. Maçın 3. periyotunda da iyi oynayan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan Güney ekibi, bu periyotu 63-49 önde bitirdi. Maçın son periyodunda ise maç ortada geçti. Her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, maçı Mersin ekibi 86-67 yendi. Bu galibiyetle Mersin ekibi, üst üste 5. galibiyetini almış oldu.



Salon: Servet Tazegül


Hakemler: Serhat Büker, Göksun Öz, Hande Öztürk


Çukurova Basketbol: Kristine Anigwe 15, Alina Iagupova 25, Lyudmyla Naumenko 14, Manolya Kurtulmuş 15, Melis Talay, Feride Şevval Akalan 6, İlayda Güner 6, Fatmanur Karakaş 5


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Hind Ben Abdelkader 17, Kübra Siyahdemir 7, Alexis Sade Prince 7, Astou Ndour, Derin Yaya 22, Gizem Başaran 6, İdil Türk 5


1. Periyot: 26-15 (Çukurova Basketbol)


Devret: 48-35 (Çukurova Basketbol)


3. Periyot: 86-67 (Çukurova Basketbol)

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