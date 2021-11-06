Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 74 - Galatasaray: 72

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 4.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 74-72 yendi. Bu sonuçla Çukurova Basketbol ligde 4'de 4 yaptı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Osman Sinan İşgüder, İzel Deniz Pehlivan, Haldun Çoban
Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 2, Shavonte Sade Zellous 26, Feride Şevval Akalan 8, Sinem Ataş 3, Kuanitra Holingsvorth 4, Temitope Titilola Fagbenle 11, Renara Tiffany Hayes 16, Yvonne Nicole Turner 4
Galatasaray: Riquna Uneik Williams 11, Pelin Derya Bilgiç 7, Anate Steinberga 27, Gizem Başaran Turan 6, Tina Krajisnik 14, Merve Aydın 7
1. Periyot: 25-22 (Çukurova Basketbol lehine)
Devre: 43-41 (Çukurova Basketbol lehine)
3. Periyot: 60-61 (Galatasaray lehine)