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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 74 - Galatasaray: 72

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 4.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 74-72 yendi. Bu sonuçla Çukurova Basketbol ligde 4'de 4 yaptı.



Salon: Servet Tazegül


Hakemler: Osman Sinan İşgüder, İzel Deniz Pehlivan, Haldun Çoban


Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 2, Shavonte Sade Zellous 26, Feride Şevval Akalan 8, Sinem Ataş 3, Kuanitra Holingsvorth 4, Temitope Titilola Fagbenle 11, Renara Tiffany Hayes 16, Yvonne Nicole Turner 4


Galatasaray: Riquna Uneik Williams 11, Pelin Derya Bilgiç 7, Anate Steinberga 27, Gizem Başaran Turan 6, Tina Krajisnik 14, Merve Aydın 7


1. Periyot: 25-22 (Çukurova Basketbol lehine)


Devre: 43-41 (Çukurova Basketbol lehine)


3. Periyot: 60-61 (Galatasaray lehine)

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