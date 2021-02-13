Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Mersin Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol: 86 - OGM Ormanspor: 89

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında OGM Ormanspor'u ağırlayan Çukurova Basketbol, maçı 89-86 kaybetti.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi Çukurova Basketbol, ilk periyodu 26-24 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda ise deplasman ekibi OGM Ormanspor, oyun üstünlüğünü ele geçirerek, üst üste bulduğu sayılarla öne geçti ve devreye 47-37 galip kapattı. Maçın 3. periyodu ise ortada geçti. Her 2 takım da karşılıklı sayılar bulurken, bu periyodu da deplasman ekibi 63-59 önde bitirdi. Maçın son periyodu ise kıran kırana geçti. Deplasman ekibi biraz daha dikkatli oynayıp, rakibine göre daha fazla sayı bularak maçı 89-86 kazandı.

Salon: Servet Tazgül Spor Salonu

Mersin Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol: Şevval Akalan 12, Melis Talay, Gökşen Fitik 16, İlayda Güner 12, Kristine Anigwe 22, Manolya Kurtulmuş 18, Fatmanur Karakaş 4, Yeliz Doğan 2

OGM Ormanspor: Angelica Robinson 22, Riquna Williams 21, Alperi Önar 21, Meltem Avcı 6, Damla Gezgin 6, Sinem Ataş 9, Nazlı Gökdemir 4

1. periyot: 26-24 (Mersin Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol lehine)

2. periyot: 37-47 (Ormanspor lehine)

3. periyot: 59-63 (Ormanspor lehine)