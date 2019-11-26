Kadınlar eserleriyle 'Kadına şiddete dur' dedi

Mersin'de 'Kadınım, sanatımla da varım' sergisiyle, kadın sanatçılar kadına şiddete dikkat çekti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de içinde bulunduğu 24 kuruluşun desteğiyle kadınlar öncülüğünde kadına yönelik şiddeti durdurmak için kurulan 'Sıfır Tolerans' topluluğu, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar düzenlediği etkinliklerle farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Çocuk Dairesi öncülüğünde 'Kadınım, sanatımla da varım' sergisi gerçekleştirildi. Sergiye, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın eşi Sembol Tarhan ile Kadın, Aile ve Çocuk Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu katılarak, kadınların resim ve fotoğraf sergisini gezdi ve el emeği ürünleri inceledi.

Sergi açılışının ardından, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Mersin Şubesi Mandolin Grubu'nun dinletisi ve Büyükşehir Belediyesi'nin Kadınlara Özel Fotoğraf Kursu'nda eğitim almış kadınların fotoğraf sunumu gerçekleştirildi. 6 ressam ve 3 fotoğraf sanatçısı kadının sergisi ve kadınların el emeği göz nuru iğne oyaları ile takı stantlarında yer alan ürünler, 'üreten kadın, güçlü toplum' mesajını verdi.

“Sanatın ve müziğin birleştirici güç olacağına inanıyorum”

Sanatın, kadınları ve toplumun bütününü birleştirici bir güce sahip olduğunu vurgulayan Meral Seçer, kadınlar için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarının altını çizdi. Meral Seçer, “Mersin'deki sanatçı kadınlarımız burada sergi yapıyor, hünerlerini sergiliyorlar. Çok da güzel çalışmaları var. Ayrıca Yeni Kuşak Köy Enstitüleri'nden hocalarımızın mandolin dinletisi harikaydı. Kadınlarımız, toplumumuz sanatla ve müzikle buluştukça, sanatın ve müziğin birleştirici güç olacağına inanıyorum. Bu koşullarda neler yapılması gerekiyorsa kadınlarımız için, elimizden geldiği kadar değil, daha fazlasını yapmak için uğraşacağız” dedi.

“Şiddetin konuşulmadığı günleri özlüyoruz”

Kadına yönelik şiddetin önüne sanatla geçeceklerini vurgulayan Sembol Tarhan ise kadınların ortaya çok güzel eserler koyduklarını belirterek, “Tabi ki, kadına şiddetin konuşulmadığı günleri özlüyoruz. Farkındalık oluşturmak için Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Çocuk Dairesi Başkanlığı öncülüğünde bir araya geldik. Öncelikle bizi bir araya topladıkları için teşekkür ediyoruz. Meral Hanımın da dediği gibi, elimizden gelenin çok fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Şiddetle değil, sanatla, müzikle şiddete son vermenin yollarını arıyoruz. Çok güzel bir çalışmaydı. Arkadaşlarımız da çok güzel eserler meydana getirmiş. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte bu sorunun üstüne gideceğiz, şiddet gören kadın kalmayana kadar biz de eylemlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

“Biz artık pozitif bir hayat istiyoruz”

Kadın, Aile ve Çocuk Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar çeşitli etkinliklerle kadına yönelik şiddete dur demek için bir araya geleceklerini belirterek, “Biz artık Mersin'de ve Türkiye'de pozitif bir hayat istiyoruz. Pozitiflik için ayağa kalktık. Sanat etkinlikleri, doğa yürüyüşleri, farkındalık ve eğitim seminerleri yapacağız" ifadelerini kullandı.