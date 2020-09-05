Kadınlar, evde zakkum üretip ev ekonomisine katkı sağlayacak

MERSİN (İHA) – Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, orta refüjlere dikilecek zakkumların kadınlar tarafından üretilmesi için yeni bir projeyi hayata geçirdiğini söyledi. Seçer, kadınların evlerinde üretecekleri zakkum fidelerini, kooperatif olarak alım garantili Büyükşehir Belediyesine teslim edeceklerini belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, Mersinli kadınların belediye hizmetlerine gönüllü katılımını sağlamak amacı ile başlattığı ‘Kadın ve Aile Hizmetlerine Gönüllü Katılım Toplantıları' kapsamında Tarsus'ta bir toplantı gerçekleştirildi. Tarsus Gençlik Kampının doğal ortamında düzenlenen toplantıya, Kadın ve Aile Hizmetlerine Gönüllü Katılım projesinin ilk gönüllüsü olan, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Tarsus'un değişik mahallerinden gelen kadınlar ile muhtarlar katıldı.

“Her ilçede üretici kadın pazarları kurulacak”

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Seçer, toplantıda yaptığı konuşmada, ikinci tur toplantılara başladıklarını dile getirerek, “İlk toplantılarımızda kadınlarımızın taleplerini topladık. Kadınlarımız, ürettikleri ürünleri değerlendirmek istiyorlar. Bu konuda bizden destek talepleri var. Her ilçede üretici kadın pazarlarının kurulması için şu an çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Tarsus'taki kadınlarımızın merkez veya farklı ilçelere götürülerek oralarda da belli günlerde satış yapmalarının sağlanması için çalışma hazırlığı var. Bu, diğer ilçelerimizde de uygulanacak” dedi.

Zakkum fideleri kadınlar tarafından üretilecek

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Tarsus'tan Anamur'a kadar uzanan karayolunun orta refüjlerinin temizliği ve bakımını üstlendiğini vurgulayan Seçer, “Başkanımız Vahap Seçer, orta refüjlerin zakkumlarla çiçeklendirilmesini veya yeşillendirilmesini planlıyor. Bu noktada zakkum fidelerinin de kadınlarımız tarafından üretilmesi için bir proje hayata geçirdi. Zakkum ağacı suya ve sıcağa dayanıklı bir bitki olduğu için Mersin mevsimine uygun. Belli kriterlere, çeliğe ve zamana uygun şekilde üretimi yapılan bu bitkinin ardından dikim işlemi gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

“Evlerde çok rahatlıkla üretilebilir”

Kadınların, evlerinde çok rahat bir şekilde zakkum çoğaltılması için çelikleme işlemini yapabileceklerini kaydeden Meral Seçer, “Büyükşehir Belediyesi, belli kriterler belirleyerek, projeye dahil olmak isteyen kadınlarımıza bildirecek. Örneğin ‘çeliği şu kadar boyda' istiyoruz talebinde bulunulacak. Sizlerin evlerinizde, bahçelerinizde üreteceğiniz zakkum çeliklerini, biz Mersinden Kadın Kooperatifi olarak organize edeceğiz ve alım garantili olarak Büyükşehir'e teslim edeceğiz. Kadın Kooperatifi olarak çalışmanın kontrolünü ve çeliklerin Büyükşehir'e ulaşımını sağlayacağız. Projeye dahil olmak isteyen ve isimlerini yazdıran kadınlarımıza daha sonra ilgili daire başkanlıklarından personel gelerek ayrıca bilgilendirme yapacak” ifadelerini kullandı.

Gönüllü kadınlar başvuru formu doldurdu

Mersinden Kadın Kooperatifi kurucu ortaklarından Eylem Bozdoğan ise yaptıkları çalışmaların teknik altyapısı ile ilgili olarak bilgi sundu ve “Bizlerle irtibat kurarsanız, sizlerin ne ürettiklerinizi ve taleplerinizi daha rahat anlarız” dedi.

Toplantı sonunda söz alan kadınlar, görüş ve önerilerini iletti. Programa dahil olmak isteyen kadınlar ise form doldurdu.